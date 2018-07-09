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Динамо – Ботошани – 1: 0 – видео гола и обзор матча

20:58 9 Читати українською
Динамо – Ботошани – 1: 0 – видео гола и обзор матча
Динамо готовится к сезону 2018/19 / фото ФК Динамо

Киевское Динамо обыграло румынский Ботошани в контрольном поединке в рамках подготовки "бело-синих" к новому сезону.

Киевское Динамо обыграло румынский Ботогани в контрольном поединке в рамках подготовки "бело-синих" к новому сезону.

Сегодня на сборе в Австрии киевское Динамо минимально обыграло Ботошани – 1:0.

Контрольный матч:

Динамо – Ботошани 1:0

Голы: Леднев, 5.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Ботошані: Понедельник 09 июля 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Ботошані
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