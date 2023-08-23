24 августа команда Луческу примет турецкий гранд в Бухаресте. Стартовый свисток – в 20:00 по Киеву. Результат двухматчевой дуэли определит обладателя путевки в групповой этап ЛК.

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