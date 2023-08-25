"Кто-то скажет, что я придираюсь к судейству, но с такими ошибками – мы чемпионы по отмененным мячам. С Бенфикой было в прошлом году, сейчас... Где они видели эту линию? Отмотали назад минуту игры, чтобы усмотреть там какой-то офсайд. Да и пенальти, когда мяч с близкого расстояния изменил направление и игрок Бешикташа головой попал в руку Попова... То есть решение судьи принимали в пользу соперника.

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В общем, игра была хорошей с нашей стороны. Если исключить эти ошибки, которые к сожалению, повторяются... Это меня больше всего разочаровывает, что я об этом говорю, но ошибки допускаются. Была хорошая игра с обеих сторон. Мы доминировали, имели хорошие моменты со взятием ворот. Но эти моменты с отмененным мячом и тяжело вернуться в игру. Мы это сделали, молодцы. Но результат остается результатом. Доволен игрой, но недоволен результатом и нашими ошибками.

У нас еще остается шанс. Мы сегодня хорошо сыграли против сильного соперника, который в техническом и физическом плане, возможно, был лучше. Но мы благодаря организации игры, самоотдаче и единству сыграли достойно с этим соперником и так же будем играть в Стамбуле. У нас есть свои положительные моменты, но нужно исключить ошибки в обороне, из-за которых мы пропускаем голы. Мы должны играть в свою игру, противопоставить сопернику свою комбинационную игру и верить, что мы сможем добиться победы.

Поддержка в Румынии? Тяжело просить у болельщиков поддержки, когда играет другая команда, ведь они болеют за другую команду, которую любят. В этом плане нельзя никого обвинять. Конечно, мы чувствовали поддержку, но, возможно, хотелось видеть ее в большей степени. Жаль, что не отблагодарили болельщиков хорошим результатом. Есть еще вторая игра. Я надеюсь, что мы сыграем хорошо, пройдем и вернемся обратно в Бухарест играть групповой этап", – приводит слова Луческу Динамомания.

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