Защитник Динамо Денис Попов, который травмировался в ответном матче 3-го тура квалификации Лиги конференций с греческим Арисом (2:1), близок к тому, чтобы вернуться на поле, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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По информации источника, 24-летний футболист имеет шанс сыграть в первом матче против Бешикташа в борьбе за выход в групповой турнир третьего по силе евротурнира. Отмечается, что Денис пока еще тренируется индивидуально, но уже активно работает с мячом. Шансы полностью восстановиться к поединку с турками у него есть, но определяющими станут ближайшие дни.

Напомним, первая игра с Бешикташем состоится в четверг, 24 августа, в Бухаресте на стадионе Джулешти (ныне – Супербет Арене). Начало встречи в 20:00. Ответный матч через неделю – 31 августа.

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