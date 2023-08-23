Первый матч между Динамо и Бешикташем в квалификации Лиги конференций состоится в четверг, 24 августа.

Киевское Динамо впервые в сезоне сыграет в желтой игровой форме. В третьем комплекте формы киевляне выйдут на игру против Бешикташа в рамках 4 раунда квалификации Лиги конференций. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Динамо заинтересовалось французским защитником – придется выиграть конкуренцию еще у 3-х клубов

Киевский клуб приурочит знаковое событие к государственному празднику – Дню Независимости Украины. Интересно, что в прошлом сезоне "бело-синие" также имели необычный желтый комплект игровой формы, но не провели в ней ни одного официального матча.

Напомним, в четверг, 24 августа, Динамо в рамках квалификации Лиги конференций примет Бешикташ. Встреча состоится в Бухаресте на стадионе Джулешти (ныне – Супербет Арена).

Отметим, чтобы выйти на Бешикташ, Динамо пришлось одолеть Арис. В первом поединке победу праздновали греки (1:0), а в ответном матче киевляне на последних минутах перевели игру в овертаймы (2:1), и были точнее в серии пенальти.

Луческу очень злой, Шахтер стал похож на Динамо – перестрелка чемпионов мира, самый брутальный в УПЛ и первая отставка