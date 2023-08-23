Украинский блоггер Антон Скуратов прокомментирует первый матч квалификации Лиги конференций Динамо – Бешикташ на клубном YouTube-канале "бело-синих".

Динамо – Бешикташ: Луческу может получить серьезное усиление на матч Лиги конференций

В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на официальном YouTube-каналы Динамо и телеканале 2+2. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени, а стартовый свисток даст английский арбитр Даррен Ингленд.

Напомним, чтобы выйти на Бешикташ, Динамо пришлось одолеть Арис. В первом поединке победу праздновали греки (1:0), а в ответном матче киевляне на последних минутах перевели игру в овертаймы (2:1), и были точнее в серии пенальти.

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