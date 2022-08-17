В Португалии не очень ответственно отнеслись к представлению киевской команды перед поединком квалификации ЛЧ против Бенфики.

Журналисты Correio da Manhã спрогнозировали выбор Рогера Шмидта и Мирчи Луческу на первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Лодзи. Португальцы, в отличие от своих соседей из Испании, написали фамилии наших футболистов правильно.

Динамо – Бенфика: где смотреть матч плей-офф квалификации ЛЧ

Однако без конфуза все же не обошлось. В стартовом составе Динамо на позиции левого вингера указан... Беньямин Вербич. Как известно, словенец еще в конце июля перешел в греческий Панатинаикос и уже не играл в третьем раунде квалификации против Штурма.

Что касается Бенфики, то в стартовом составе "орлов" не видят Романа Яремчука. По мнению португальских журналистов, Рогер Шмидт доверится атакующему дуэту Гонсалу Рамуш – Рафа Силва.

Матч Динамо Киев – Бенфика стартует в 22:00. Поединок в Португалии состоится 23 августа. Победитель сыграет в группе Лиги чемпионов, а проигравший – в групповом турнире ЛЕ.

Динамо – Бенфика: анонс матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов