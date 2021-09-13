"Я очень рад, что Бенфика сыграет в группе Лиги чемпионов. Это наше место. Динамо я оцениваю на том же уровне, что и Баварию с Барселоной. 5 игроков киевлян вышли в старте Украины на матч с Францией, который завершился вничью. Это много о чем говорит.

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Однако у Бенфики есть все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Нельзя смотреть на Динамо как на слабую команду в группе. Это не так.

С ними работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я очень уважаю Мирча Луческу. Мы должны побеждать, но против нас сыграет топ-команда. Я все равно оцениваю Динамо, Барселону и Баварию. Я хочу выиграть и у киевлян, и у каталонцев, и у мюнхенцев", – цитирует Жезуша A Bola.

Напомним, в первом туре группового этапа ЛЧ Динамо принимает Бенфику, матч запланирован на 14 сентября, начало в 22:00.

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