"Кого в составе Динамо можно выделить? На мой взгляд, Караваева. Он не нападающий, но больше нацеленный на ворота. Остальные я не понимаю, в какой футбол играют. Александр всегда нацелен на ворота соперника. Этим он мне особенно нравится.

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Правильно сделал Мирча Луческу, что заменил Цыганкова на Караваева. После допущенной ошибки Виктор психологически не был готов продолжать игру. Он не волевой игрок, как Сидорчук или Забарный. Цыганков – техничный, что-то в нем есть, но в топ-команду его не возьмут. Я думаю, что ему будет тяжело играть на Западе. Особенно в английском чемпионате", – отметил Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Отметим, что Динамо проиграло первый матч Бенфике, пропустив два мяча. Ответный матч за выход в группу Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне. Караваев отмечался голами в противостояниях с Фенербахче и Шутрмом.

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