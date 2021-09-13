"Буду ли уделять особое внимание Яремчуку? В Бенфике не один Яремчук в нападении. Там есть и Рамос, и Нуньес, и Сеферович. Я не знаю, кого поставит тренер, рискнет ли выпустить Яремчука в гостях против бывшей команды. И это не столь важно.

Бенфика переживает хороший период: лидирует в чемпионате Португалии, имеет классного тренера, который 25 лет работает на высоком уровне. Я с ним не играл, но хорошо знаю его по встречам в Ньоне на съездах УЕФА.

Луческу не позволяет нам расслабляться, на Динамо ожидает важнейший матч Лиги чемпионов, – Сидорчук

Нас ждет тяжелая игра, тяжелый соперник. Надеемся на помощь болельщиков. Очень нужна поддержка. Ждем полный стадион. Против нас опытная команда, почти все игроки имеют большой опыт международных матчей.

А у нас молодые игроки, которые полны энтузиазма и хотят проявить себя. Если в прошлом году мы просто вернулись после 5 лет в Лигу чемпионов, то теперь хотим сделать шаг вперед, хотим достичь большего в Европе.

Критика Караваева от тренера сборной? Профессиональные футболисты должны проходить через сложные моменты, у них каждый 3-4 день экзамен. Кто думает о вчерашнем матче, не имеет перспектив. У Караваева никаких проблем.

Буяльский вчера провел первую тренировку в общей группе. По нему я еще не принял решение. Но зная его характер, могу сказать, что он будет играть на максимуме. Шкурину нужно время. Я доволен, как он играет. Динамичный. Ждем также Рамиреса. Все они к возвращению Беседина должны выкладываться на полную.

Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей! Żubrówka – открой легенду! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

Витиньо? Ни один бразилец не может адаптироваться с первого дня. Нужно время. Другая жизнь, другой менталитет. Ни один мой бразильский игрок в Шахтере не заиграл сразу. Возможно, за исключением Илсиньо, который уже был старше. Всем остальным понадобилась адаптация. Но потом начинали играть не потому, что за них заплатили деньги, а потому, что были лучше. Они принимали мою философию. Витиньо нужно время, он еще себя покажет.

Могу провести параллель. Когда я работал в Шахтере, Динамо покупало хороших качественных молодых игроков из Бразилии, но после 3-4 неудачных матчей их сажали в запас. Это неправильно. Люди приезжают с другого континента. У них новая жизнь. У меня в Шахтере некоторые начинали играть на третий год. А к тому времени задачу решают опытные футболисты", – сказал Мирча Луческу.

Напомним, в первом туре группового этапа ЛЧ Динамо принимает Бенфику, матч запланирован на 14 сентября, начало в 22:00.

Металлист 1925 – Динамо: Шкурин ошеломляет, украинец растрачивает доверие Луческу, а 3 старых героя зажигают в матче УПЛ