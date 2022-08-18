"Непростой матч для нас. У нас было несколько моментов, чтобы забить, но не реализовали их. Но сравнивать сегодняшних соперников, думаю, нет смысла. У Бенфики мультинациональная команда, с четырьмя-пятью бразильцами, двумя аргентинцами, испанцем, греком, португальцами высокого уровня, у нас же, как вы видели, на поле выходили совсем недавно недавно находившиеся в академии игроки по 18-19 лет.

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Думаю, если бы у нас сегодня на поле, в центре поля, был Сидорчук, мы бы не пропустили два гола, его опыт нам очень пригодился бы. Но мы потеряли его после матча со Штурмом… Я считаю, это ненормально, что мы сыграли уже четыре матча и остались без ключевого игрока из-за дисквалификации, а некоторые команды начинают свое выступление в квалификации, как говорится, с чистого листа.

В итоге мы остались без важных для нас игроков, допустили ошибки и пропустили гол. После этого мы доминировали на поле, имели три-четыре возможности, чтобы забить, но затем очередная ошибка привела ко второму пропущенному мячу. После этого уже трудно было надеяться на победу, поскольку у Бенфики все игроки очень высокого уровня.

Второй тайм мы провели гораздо интенсивнее, могли снова забивать – но при этом и соперник имел возможность отличиться еще раз. В общем, очень интересный матч, для болельщиков так точно. Для меня – нет, потому что я верил, что нам по силам выиграть эту игру. Впереди у нас ответный матч, где, я надеюсь, футболисты покажут все, на что они способны. А сегодня поздравляю Бенфику с победой.

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Бенфика играла более агрессивно... Я ожидал, что рефери что-то сделает с этим, но желтой карточки не было. Когда атакуют семь-восемь игроков, теряют мяч, мы организуем контратаку, которую срывают фолом – судья высокого европейского уровня обязан наказывать в таких ситуациях предупреждением. Но и здесь никакой реакции не последовало. Это катастрофа… При этом хочу подчеркнуть, что судья никак не повлиял на итоговый результат.

Возможны ли трансферы Бенфики? Это не моя проблема. Возьмем, к примеру, Романа Яремчука. Если бы он играл в Динамо, то был бы лучшим игроком, а в Бенфике сидит на замене. В этом и разница... На самом деле, сегодня наша команда показала хороший футбол как для тех кондиций, в которых находятся футболисты.

Как я уже сказал, мы должны выпускать молодых игроков на поле. Ванату и Вивчаренко по 20 лет, Царенко – 18. Это слишком высокий уровень для футболистов, которые проводят свои первые матчи за основную команду, но при этом получат хороший опыт. На данный момент особого выбора, в первую очередь в атаке, у нас нет… Но, повторюсь, хоть мы и проиграли, но провели хороший матч, и футболисты показали свой максимум.

Атмосфера была фантастической. Благодарю всех, кто пришел на стадион. Надеюсь, зрители получили удовольствие от игры", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

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