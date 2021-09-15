"Играли против сильного соперника. Если бы не последние 10 минут, когда мы создали хорошие голевые моменты и забили, то я был бы доволен результатом. А так остался осадок.

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Понятно, что доминировала Бенфика. Мы отдали инициативу сопернику, чтобы сгруппироваться и действовать компактно в обороне. Не хотели оставлять свободные зоны между линиями. Планировали создать проблемы сопернику, искать свои моменты. К сожалению, наш гол отменили, еще был момент у Вербича, который не подстроился под мяч и не смог забить в пустые ворота.

Считаю, что это положительный результат. Дает надежду, что мы не пропустили, это важно. Помню, как во времена работы с Шахтером мы дома против Шальке сыграли 0:0. Все были разочарованы, а я был доволен тем результатом. Затем мы поехали в Гельзенкирхен и обыграли их 3:0. Соперник должен атаковать и открывать зоны. Возможно, то же сделает Бенфика у себя дома. А мы должны защищаться и искать свое счастье у чужих ворот.

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Если VAR все придумали и применили, то что я могу сделать? Если было вне игры, то это наша ошибка, не надо туда попадать. Здесь нечего комментировать.

Хочу напомнить, что игроки соперника стоят больших денег. Быстрые, техничные, они могут легко обыграть 2-3 соперников. Позади два опытных защитника старше 30-ти, которые немало поиграли на международном уровне. Мы имели очень мало времени на подготовку. У нас играют много молодых ребят, выпускников академии. Они прониклись этой идеей, они растут, выполняют все, что я требую. Это заметно на поле. Я очень доволен их реакцией на мои указания. Разница между молодым и опытным игроком заметна сразу. Мы начали очень осторожно, допускали много ошибок. Скажем так, нас придавило ответственностью этой игры. В этом и разница между нами и соперником. Но мы могли сыграть только так, сейчас мы на разных уровнях опыта и качества", – резюмировал Луческу на пресс-конференции.

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