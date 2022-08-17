Тренерский штаб Бенфики получил еще одну кадровую проблему перед матчем против Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Несколько дней перед матчем было опасение, что не сможет сыграть Давид Нерес. Однако Рогер Шмидт заверил, что экс-хавбек Шахтера готов на 100%. Теперь у наставника Бенфики другая проблема.

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По информации португальского издания Record, предигровую тренировку пропустил Гонсалу Рамуш. Нападающий занимался индивидуально и рискует не сыграть против Динамо. Правда, в заявку португалец попал.

Если Рамуш таки не сможет сыграть, это станет шансом проявить себя для Романа Яремчука. После перехода Дарвина Нуньеса в Ливерпуль ожидалось, что именно украинец станет основным форвардом Бенфики. Однако португалец на старте сезона демонстрирует отличные результаты. Рамуш забил 4 гола и отдал 3 ассиста в четырех матчах.

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