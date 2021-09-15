Голкипер Динамо Денис Бойко стал лучшим игроком команды в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики (0:0) по данным SofaScore и WhoScored.

Отмененный гол Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Бенфика

33-летний кипер провел на поле весь матч, удержал свои ворота на замке и сделал 4 сейва. Как следствие, он получил оценки 7,7 и 7,6 соответственно.

К слову, SofaScore также поставил 7,5 баллов Виталию Миколенко и по 7,2 Томашу Кендзере и Николаю Шапаренко. В то же время WhoScored оценил игру Шапаренко в 7,4 балла, а Миколенко в 7,2 балла. Все остальные футболисты получили оценки ниже.

Напомним, Динамо на своем поле расписало безголевую ничью с Бенфикой. Николай Шапаренко уже в добавленное время забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Динамо расписало ничью с Бенфикой: слабый футбол киевлян, очередной топ-матч Шапаренко и провал Яремчука

SofaScore:

WhoScored: