Стали известны оценки, полученные игроками Динамо и Бенфики за выступление в очной встрече.

По версии Sofascore, лучшим в составе Динамо в поединке с Бенфикой стал Илья Забарный – выступление защитника оценили в 7,1. Ближайшие преследователи – Шапаренко, Попов и Вивчаренко – по 7,0.

Динамо – Бенфика – 0:2 – видео голов и обзор матча

Худший балл в активе Шепелева – хавбека оценили в 5,9 балла. Интересно, что у Бенфики лучшим стал Жоау Мариу – 8,1 балла. Яремчука оценили в 6,6.

Отметим, что Динамо проиграло Бенфике в первом матче за путевку в групповой этап Лиги чемпионов (0:2). Ответный матч состоится 23 августа, начало в 22:00.

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