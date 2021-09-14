Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко аргументировал, почему Мирчи Луческу стоит поставить в нападение Дениса Гармаша на матч 1-го тура Лиги чемпионов с Бенфикой.

"В последние дни в СМИ развернулась дискуссия, кому Мирча Луческу доверит место на острие атаки. Мой выбор – Денис Гармаш. Знаю, что хватает экспертов, которые имеют мнение, что у этого опытного полузащитника недостаточно навыков, чтобы выполнить роль "наконечника".

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Я так не считаю. Гармаш – целеустремленный, принимает нестандартные решения, умеет сыграть на опережение. Что еще надо для нападающего? Если Мирча Луческу доверится Гармашу, то у меня есть предчувствие, что он обязательно забьет.

Динамо сейчас находится в боевой спортивной форме, и я верю, что сегодня киевляне достигнут своего. Только нужно попробовать сыграть компактно, плотно встречать соперника, навязать ему жесткую борьбу и все должно получиться", – цитирует Гецко Meta-ratings.

К слову, Динамо и Бенфика сыграют матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 уже сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 22:00.

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