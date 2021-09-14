Бывший тренер Шахтера Нуну Кампуш, который работал в штабе Паулу Фонсеки, назвал трех самых опасных футболистов Динамо перед очным поединком против Бенфики.

"Первый – это Миколенко, который играет слева. Это футболист с очень хорошим темпом, который участвует во многих атакующих ситуациях, а поэтому за ним нужно смотреть.

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Затем нужно выделять Цыганкова. Он очень хорошо бьет, ему нельзя давать пространство. Также Виктор отдает диагонали, которые делают его очень опасным. В конце концов, нельзя забывать о Карлосе Де Пене. Он очень хорошо бьет из-за пределов штрафной", – цитирует Кампуша Rádio Renascença.

К слову, Динамо и Бенфика сыграют матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 уже сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 22:00.

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