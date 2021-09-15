Аналитический ресурс InStat оценил действия игроков Динамо в поединке 1-го тура группового этапа ЛЧ против португальцев (0:0).

Самыми полезными игроками Динамо в матче против Бенфики стали голкипер Денис Бойко и полузащитник Сергей Сидорчук, сообщает Telegram-канал "Рейс Киев – Амстердам".

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Оба футболиста набрали 291 балл. Вторую ступеньку в этом рейтинге занял Виталий Буяльский с 281 баллом, третьим стал Николай Шапаренко – 280 баллов. Самую низкую оценку получил Илья Шкурин – 210 баллов.

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В общем, игроки Динамо набрали по версии Instat следующие баллы:

1-2. Денис Бойко – 291 балл.

1-2. Сергей Сидорчук – 291 балл.

3. Виталий Буяльский – 281 балл.

4. Николай Шапаренко – 280 баллов.

5. Томаш Кендзера – 276 баллов.

6. Илья Забарный – 266 баллов.

7. Виталий Миколенко – 249 баллов.

8. Александр Сирота – 245 баллов.

9. Карлос Де Пена – 239 баллов.

10. Александр Караваев – 234 балла.

11. Беньямин Вербич – 227 баллов.

12. Денис Гармаш – 226 баллов.

13. Виктор Цыганков – 220 баллов.

14. Илья Шкурин – 210 баллов.

Напомним, Динамо на своем поле расписало безголевую ничью с Бенфикой. Николай Шапаренко уже в добавленное время забил, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

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