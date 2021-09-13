Уже завтра, 14 сентября, Динамо проведет свой первый матч в групповом раунде Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" будет Бенфика.

Динамо – Бенфика: поединок Лиги чемпионов обслужит арбитр, который пропустил Шахтер в групповой этап

Сегодня утром португальская команда провела финальную тренировку на базе клуба перед вылетом в Украину. Интересно, что в работе не участвовали два основных игрока Бенфики – защитники Андре Алмейда и Лукас Вериссимо, сообщает Record.

Первый восстанавливается после травмы бедра, а второй получил дополнительный отдых после матчей за сборную Бразилии. Стоит отметить, что у последнего нет шансов сыграть с Динамо из-за дисквалификации. Пропустит поединок и основной кипер Бенфики Миле Свилар – вместо него Жорже Жезуш взял молодого Лео Кокубо. Форвард сборной Украины Роман Яремчук в строю и готовится к встрече с бывшей командой.

Напомним, матч Динамо – Бенфика стартует в 22:00.

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