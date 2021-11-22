"Мой прогресс? Конечно, я не всегда был доволен своей игрой в прошлом сезоне, скажу честно. Я хотел показать, на что способен, и вернуться на уровень, на котором был до травмы. Я нашел ритм прошлого сезона, а теперь снова вернулся к хорошим выступлениям.

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Вакцинация? Мне также сделали прививку. Конечно, я общаюсь с ребятами, которые не вакцинированы. Я хотел бы сыграть с ними снова. Проблемы с защитой? Это касается не только линии обороны. Защита – это вопрос команды. Мы над этим работаем, много говорим об этом с тренером и хотим стать лучше", – приводит слова Сане официальный сайт Баварии.

Добавим, что Лерой в текущем сезоне стал одной из главных звезд Баварии – в 19 матчах вингер забил 8 голов и отдал 10 ассистов.

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