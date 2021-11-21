УЕФА назначил судей на поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между украинской и немецкой командами.

Главным арбитром поединка между Динамо и Баварией будет турок Халил Меллер, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать 35-летнему рефери будут соотечественники – Мустафа Эйсой и Ибрахим Уярджан. Четвертый рефери – Арда Кардешлер. За VAR будет отвечать Мете Калкаван.

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К слову, у динамовцев уже есть опыт сотрудничества с Мелером – в октябре 2019-го он зафиксировал домашнюю ничью Динамо в матче с Копенгагеном (1:1) в рамках группового этапа Лиги Европы.

Напомним, поединок с Баварией состоится во вторник, 23 ноября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:45.

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