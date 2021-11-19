Во вторник, 23 ноября, Динамо на НСК Олимпийский в рамках 5-го тура Лиги чемпионов будет принимать Баварию.

Динамо – Бавария: чемпион Германии понес серьезную потерю перед ключевым для киевлян матчем Лиги чемпионов

По сообщению Meta Ratings, в рамках подготовки к игре с командой Мирчи Луческу "ротен" не будут проводить предматчевую тренировку в Киеве.

Делегация баварского клуба прибудет в Киев 22 ноября в 18:00 в аэропорт Жуляны, откуда отправится в гостиницу Хаятт. Ожидается, что в Мюнхен немецкая команда вернется на следующий день после матча.

Напомним, поединок стартует в 19:45. После 4-х туров Бавария в турнирной таблице группы Е идет без потерь, набрав 12 очков. Динамо с 1 пунктом последнее.

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