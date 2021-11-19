Защитник "ротен" Йозуа Киммих не поможет своей команде в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Защитник Баварии Йозуа Киммих второй раз в течение двух недель будет вынужден отбыть карантин, сообщает Kicker.

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Впервые 26-летний игрок попал на самоизоляцию 8 ноября после контакта с инфицированным Никласом Зюле. Отбыв необходимый срок Киммиху снова придется пропустить определенный период – он контактировал с лицом, у которого обнаружили COVID-19.

В качестве меры предостережения Йозуа отсутствовал на тренировке Баварии в четверг утром. Теперь, когда ПЦР-тест дал положительный результат, лидер Баварии, отказывающийся от прививки, вынужден пропустить 7 дней. Как следствие, Киммих, уже пропустивший матчи сборной Германии против Лихтенштейна (9:0) и Армении (4:1), не сыграет против Аугсбурга в Бундеслиге и Динамо в Лиге чемпионов.

Напомним, поединок с киевлянами состоится на НСК Олимпийский 23 ноября в 19:45.

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