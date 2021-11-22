"Что нужно сделать, чтобы не повторилось разгромное поражение от Баварии? Не пропустить, вот и все. Уверенность перед матчем после победы над Черноморцем? Это совершенно разные турниры и разные матчи. Предыдущую игру нужно забыть, двигаться дальше и готовиться к матчу с Баварией с положительными мыслями.

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Мы не думаем о турнирном положении Баварии. Думаем о своей игре. Завтра хотим показать хороший футбол перед нашими болельщиками. Готовимся с полной концентрацией. Как команда поздравила Игоря Суркиса с днем рождения? Мы еще его не поздравляли. Поздравим сейчас. Пожелаем крепкого здоровья и терпения.

Нойер? Думаю, он всем нравиться. Его игра ногами и на линии… У него можно почерпнуть только самые лучшие качества. Немецкая школа вратарей одна из лучших", – поделился Бущан на предматчевой прес-конференции.

Напомним, поединок с Баварией состоится во вторник, 23 ноября, на Олимпийском НСК. Начало встречи в 19.45.

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