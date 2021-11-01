"Эта игра очень важна. Если мы выиграем, наша судьба снова будет в наших руках. Все мы знаем, насколько это будет сложно из-за перелета и погоды. В Испании Динамо усложнило нам жизнь, в Киеве будет так же. Однако команда готова психологически и физически.

Динамо – Барселона: предматчевая пресс-конференция Серхи

Команда видит, что некоторые важные игроки возвращаются после травмы. Фрэнки Де Йонг и Рональд Араухо – ключевые игроки для нас, а Ансу Фаты и Усман Дембеле – игроки, способные делать результат. Хорошо, что они вернулись", – цитирует Гарсию официальный сайт Барселоны.

Напомним, что матч Динамо – Барселона состоится во вторник, 2 ноября. Начало поединка в 22:00.

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