Динамо – Барселона: звезда каталонцев отметил два фактора, которые повлияют на игру в Киеве
Защитник Барселоны Эрик Гарсия поделился ожиданиями от поединка 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо.
"Эта игра очень важна. Если мы выиграем, наша судьба снова будет в наших руках. Все мы знаем, насколько это будет сложно из-за перелета и погоды. В Испании Динамо усложнило нам жизнь, в Киеве будет так же. Однако команда готова психологически и физически.
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Команда видит, что некоторые важные игроки возвращаются после травмы. Фрэнки Де Йонг и Рональд Араухо – ключевые игроки для нас, а Ансу Фаты и Усман Дембеле – игроки, способные делать результат. Хорошо, что они вернулись", – цитирует Гарсию официальный сайт Барселоны.
Напомним, что матч Динамо – Барселона состоится во вторник, 2 ноября. Начало поединка в 22:00.
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