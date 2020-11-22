Словенец Матей Юг будет главным рефери поединка 4-го тура ЛЧ, который пройдет 24 ноября на НСК Олимпийский.

40-летний Юг уже однажды работал на матче киевлян – в 2018-м он судил домашний поединок Лиги Европы против греческого АЕКа (0:0, киевляне прошли дальше благодаря выездному голу).

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Ассистентами Юга будут Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвертый рефери – Нейц Казатович. Все они представляют Словению. А вот за VAR будет отвечать немец Саша Штегеманн, которому будет помогать словак Юре Прапротник, информирует официальный сайт УЕФА.

Матч Динамо – Барселона пройдет 24 ноября в Киеве. Поединок стартует в 22:00 и пройдет на пустом НСК Олимпийский. После трех туров каталонцы набрали 9 очков и возглавляют квартет, а Динамо с одним пунктом идет третьим, опережая Ференцварош только благодаря лучшей разнице голов.

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