"К сожалению, не смогли реализовать созданные моменты. Мы имели возможность забить, а вот использовать их не смогли. Мы попали в действительно сложную группу. Пытаемся расти, достичь их уровня. Мы забиваем много в чемпионате, но здесь более сложные команды – в таких моментах не удается забить, мы пока не дотягиваем до этого уровня.

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Сегодня заслуживали ничью. Мы играли на равных с Барселоной. Играли смелее, чем в предыдущих матчах. Уверенно контролировали мяч, активно шли вперед. Ничья была бы справедливой. В первом матче нам не хватало смелости, уверенности. Мы хорошо тогда организовали игру в обороне, пытались нейтрализовать сильные стороны соперника. Хуже было в атаке, не могли довести атаки до ворот соперника. В Барселоне теряли мяч на своей половине.

Сегодня сыграли смелее. Молодые Забарный и Сирота сегодня хорошо приступали к атакам, разыгрывали лишнего. От матча к матчу они прогрессируют, приобретают опыт. Уверен, что и против Баварии мы сыграем хорошо. Не гарантирую, что победим, но хорошо сыграем. Мнения о VAR не изменил. Ошибки – часть футбола, так что без видеоассистента было бы лучше", – резюмировал Луческу на пресс-конференции.

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