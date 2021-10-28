Руководство испанской Барселоны определилось со специалистом, который будет готовить "блаугранас" к ближайшим матчам Примеры и Лиги чемпионов.

Временным наставником каталонцев станет Серхи Бархуан, утверждает ElDesmarque.

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В настоящее время 49-летний специалист работает с Барселоной B. Дубль "Блаугранас" с Серхи во главе идет в середине турнирной таблицы третьего дивизиона. Воспитанник Барсы ранее тренировал Рекреативо, Альмерию, Мальорку, китайский Чжэцзян Гринтаун.

Отметим, что Серхи Бархуан защищал цвета каталонцев в 1993-2002 гг. В групповом этапе Лиги чемпионов 1997/98 он дважды выходил против Динамо и был удален в поединке на Камп Ноу, завершившемся триумфом киевлян (4:0).

К слову, в 12-м туре Ла Лиги Барселона примет Алавес (30 октября), а затем встретится с Динамо в 4-м туре ЛЧ в Киеве (2 ноября).

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