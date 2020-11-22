Барселона решила максимально ограничить свое пребывание в Украине, опасаясь коронавируса. Испанская команда проведет предматчевые занятия и пресс-конференцию в родном городе.

Пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков Динамо уже традиционно состоится на клубной базе в Конча-Заспе. Начало – 23 ноября в 17:00. В 17:30 начнется предматчевая тренировка динамовцев, информирует официальный сайт "бело-синих".

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А вот Барселона решила провести свои предматчевые мероприятия в Испании. Пресс-конференция Рональда Кумана пройдет около полудня 23 ноября на тренировочной базе клуба. "Блаугранас" опасаются роста числа инфицированных COVID-19 в Украине, поэтому решили максимально ограничить контакты в Киеве.

Барса будет находиться в столице Украины чуть больше суток–- только 30 часов. В понедельник, в 19:30, испанская делегация прилетит в Киев и сразу отправится в отель Hilton. Только за 2 часа до матча Месси и Ко покинут апартаменты и отправятся на стадион. Сразу после игры Барселона вылетит домой, отмечает Mundo Deportivo.

Матч Динамо – Барселона пройдет 24 ноября в Киеве. Поединок стартует в 22:00 и пройдет на пустом НСК Олимпийский. После трех туров каталонцы набрали 9 очков и возглавляют квартет, а Динамо с одним пунктом идет третьим, опережая Ференцварош только благодаря лучшей разнице голов.

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