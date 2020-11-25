"К сожалению, проиграли. Первый тайм был лучшим, мы имели несколько шансов, но не реализовали их. После перерыва Барса показала свой уровень. Игроки, которые стоят такие суммы, демонстрируют разницу в классе, качестве и других компонентах.

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

После первого гола наши игроки опустили руки. Я недоволен, что нам не хватало последнего паса. Мы допустили много ошибок, но больше всего меня разочаровало, что мы проигрывали единоборства. Возможно, фарт был не на нашей стороне.

Пенальти в моменте с Вербичем? Нужно смотреть повтор, но я думаю, что пенальти был. У меня большой опыт, и, как правило, в таких ситуациях рефери свистит в пользу сильнейшей команды. В Каталонии судья не назначил пенальти после фола на Буяльском.

Заслуженная победа Барселоны, но счет меня не устраивает", – сказал Луческу в эфире ТК Футбол.

Напомним, после 4-х туров группового этапа ЛЧ Динамо расположилось на третьей строчке, опережая Ференцварош только по дополнительным показателям.

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