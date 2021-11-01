"Неужели игроков нужно мотивировать на матч с Барселоной? Я слышал, что они потеряли некоторых игроков, но Барселона это Барселона. Любой приехавший сюда игрок – качественный. У нас нет футболистов, отступные за которых равны миллиарду. У нас есть качественные исполнители. Завтра это увидите.

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Отсутствие Пике компенсирует Гарсия, который так же хорош. Это будущее Барселоны. Он гораздо младше. Агуэро в последнее время не слишком много играл. Тем более что у них есть Депай. Пока это ударная сила команды. Он хорошо играет и забивает. Конечно, отсутствие Месси сказалась всему клубу. С его уходом каталонцы потеряли в плане психологии. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет в плане игры. Играют Динамо и Барселона. Две команды. Уверен, что завтра мы хорошо сыграем.

Это будет Барселона Кумана или уже новая команда? За три дня ничего не изменишь. Это не может быть новая Барселона. Завтра сыграют игроки, готовые физически. Пока никаких изменений нет. Они не выиграли у Алавеса. У Барселоны не все игроки здоровы, чтобы тренер поставил свой футбол. Всегда трудно что-либо изменить за три дня. Серхи был готов к увольнению Кумана. Решение насчет его назначения было принято спустя час.

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Насколько важно присутствие болельщиков? Всё зависит от того, какая группа болельщиков поддерживает команду. И как поддерживает. Хотелось бы, что все зрители поддерживали нашу команду и гнали ее вперед. У нас был сложный график, провели два выездных матча в Лиге чемпионов. Хорошо сыграли дома с Бенфикой и заслуживали победы. После этого последовало два сложных выезда в Мюнхен и Барселону. В этих матчах мы дали сопернику преимущество и позволили реализовывать моменты из-за наших грубых ошибок.

Рассказал ребятам, как в 2004 году приезжала Барселона и дебютировал Месси. Шахтер выиграл 2:0 за счет безумной самоотдачи и организации игры. У Барселоны тогда тоже был переходный период. Эта победа дала большой толчок в развитии Шахтера. Завтра мы должны сделать все для того, чтобы добиться положительного результата. Мы попали в самую сложную группу. У Баварии большое преимущество перед тремя командами, но все еще будет разыгрываться. Верю в своих ребят. Жду от них большой мотивации и хорошей игры.

Отсутствие Миколенко? Виталий выбыл на две недели или больше. Решил посмотреть на Шабанова, если что-нибудь случится с Караваевым, который знает, как играть на этой позиции", – отметил Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч Динамо – Барселона состоится во вторник, 2 ноября. Начало поединка в 22:00.

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