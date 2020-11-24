"Это во многом определяющий поединок для обоих соперников. Для Барселоны – чтобы оформить путевку в следующий раунд турнира, а для Динамо – чтобы иметь возможность продолжить борьбу за эту путевку. В случае неудачи у киевлян уже не будет шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

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Шансы есть. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, подопечные Рональда Кумана не выглядят сейчас явными фаворитами встречи, учитывая их результаты в Примере. И первый матч в Испании вселил оптимизм в сердца динамовских болельщиков. С нынешней Барселоной не только можно играть, но и побеждать.

Поставлю на победу киевлян. Счет? 2:1. Повторюсь, что эта победа даст еще шанс побороться за выход в следующий раунд Лиги чемпионов, иначе придется сконцентрироваться на том, чтобы удачно закончить сам групповой турнир и выйти в плей-офф Лиги Европы, не пропустив вперед венгерский Ференцварош. Если команда покажет достойный футбол, но проигрывает, никто камень в огород Динамо бросать не станет", – цитирует Кузнецова bookmaker-ratings.

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