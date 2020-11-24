Стало известно, в каких комплектах экипировки испанская и украинская команды выйдут на поединок 4-го тура группы G самого престижного еврокубка.

Утром 24 ноября на столичном НСК Олимпийский прошло предматчевое совещание, во время которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют Барселона и Динамо.

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Как информирует официальный сайт "бело-синих", киевляне выйдут на поле в основном комплекте формы – белом с горизонтальными полосками, а голкипер будет играть в салатовом комплекте. Барселона будет проводить поединок в выездной черной экипировке, а вратарь – в оранжевой.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Барса с максимальными показателями возглавляет квартет.

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