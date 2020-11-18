Матч Лиги чемпионов Динамо – Барселона состоится в Киеве без зрителей, информирует официальный сайт киевлян.

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"Все объявления о продаже билетов, организации туристических поездок на матч и так далее являются мошенничеством и обманом. Будьте бдительны, не покупайте билеты у коварных обманщиков, ведь они поддельные. ФК Динамо Киев реализацией билетов не занимается.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей. Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей на матч Динамо – Барселона. Поэтому по правилам безопасности и в соответствии с медицинским протоколом, болельщики на стадион не будут допускаться", – говорится в сообщении.

Напомним, поединок Лиги чемпионов запланирован на 24 ноября, начало в 22:00. Отметим, что киевляне имеют в активе 1 очко, а "блаугранас" возглавляют группу G с 9 пунктами.

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