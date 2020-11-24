Подопечные Рональда Кумана все же решились покинуть отель ради предматчевого занятия в столице Украины.

Барселона провела короткую тренировку на столичной арене имени Валерия Лобановского. Температура воздуха на момент занятия составляла 8 градусов тепла, а вот на момент начала игры ожидается только +4, сообщает Mundo Deportivo.

"Главное – успешно вернуться из Киева": в Испании обеспокоены ситуацией вокруг матча Динамо – Барселона

Гризманн, тер Штеген и компания находились в хорошем настроении, однако некоторые из игроков Барселоны (как, например, Филиппе Коутиньо) сильно замерзли, поэтому вынуждены былы одеться теплее.

Заметим, что ранее испанские СМИ убеждали в отсутствии предматчевой тренировки в расписании "блаугранас" в Киеве. Барса якобы должна была покинуть отель только за 2 часа до игры, а после матча команда сразу же вылетит в Испанию.

Матч Динамо – Барселона стартует в 22:00. После трех туров каталонцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 9 очков. У киевлян 1 пункт и третья позиция.

Динамо – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Барселона