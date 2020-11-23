Похоже, делегация Барсы не была готова к киевской погоде.

Игроки Барселоны во главе с тренером Рональдом Куманом прилетели в столицу Украины, сообщают каталонцы в Twitter.

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Судя по фото, испанская делегация почувствовала контраст с киевской погодой.

Напомним, 24 ноября Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл.

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