Лазарет Барселоны пополняется даже в день матча против "Динамо".

Защитник Сержиньо Дест получил повреждение и не выйдет сегодня на поле Олимпийского, утверждает Mundo Deportivo.

"Эта Барселона по зубам Динамо": Буряк указал на главную проблему подопечных Луческу

В последних матчах американец неплохо играл роль правого вингера, и именно эту позицию ему прогнозировали на поединок с Динамо. Теперь Серхи Бархуану придется искать другие варианты. К счастью для "блаугранас", Фати, Дембеле и Депай готовы к встрече.

Напомним, матч Динамо – Барселона стартует в 22:00. Предыдущая встреча завершилась минимальной победой каталонцев на Камп Ноу (1:0).

Испанские СМИ "воскресили" Миколенко на Барселону и в очередной раз сконфузились с фамилиями игроков Динамо