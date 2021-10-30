Динамо – Барселона: каталонцы отказались от предматчевой тренировки в Киеве
Испанский клуб не собирается проводить много времени в столице Украины.
2 ноября Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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По сообщению Meta Ratings, каталонцы решили максимально сократить сроки своего пребывания в Киеве. В этой связи команда уже отказалась от предматчевой тренировки на НСК Олимпийский.
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Делегация Барселоны прибудет в столицу Украины первого ноября в 19:30 и сразу же отправится в гостиницу. Только на следующий день "блаугранас" утром проведут разминку на стадионе им. Банникова. Испанцы не планируют ночевать в Киеве, поэтому сразу после матча отправятся в аэропорт.
Напомним, поединок между украинской и испанской командами стартует в 22:00.
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