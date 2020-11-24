Пресс-служба Барселоны также готовится к матчу группового этапа Лиги чемпионов против Динамо.

Игроки Барселоны во главе с главным тренером Рональдом Куманом прилетели в столицу Украины вчера вечером, 23 ноября.

Динамо – Барселона: анонс матча Лиги чемпионов

Пресс-служба каталонского клуба подготовила видеоролик о перелете команды в Киев, не забыв включить туда кадры краевидов нашей столицы, и НСК Олимпийский, на котором состоится игра.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Барса с максимальными показателями возглавляет квартет.

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