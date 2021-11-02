Похоже, у тренерского штаба "блаугранас" в матче с киевлянами стало на одну проблему меньше.

Форвард Барселоны Ансу Фати сможет сыграть в нынешнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Динамо, сообщает инспанская журналистка Хелена Конди на своей странице в социальной сети Твиттер.

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19-летний нападающий провел хорошую вечернюю тренировку и медицинский штаб команды на утренней сессии решил, что Фати полностью готов, чтобы выйти на поле НСК Олимпийский. К слову, перед вылетом в Киев Ансу лишь частично занимался с командой и рисковал пропустить встречу с командой Луческу.

Напомним, поединок на НСК Олимпийский стартует в 22:00. Предыдущая встреча между Барселоной и Динамо завершилась минимальной победой каталонцев на Ноу Камп (1:0).

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