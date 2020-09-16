Илья Забарный вышел в стартовом составе Динамо на матч против АЗ и сыграл свой первый матч в еврокубках в достаточно юном возрасте.

Динамо – АЗ – 2:0 – видео голов и обзор матча

На момент дебюта защитнику было 18 лет и 14 дней. Илья стал вторым самым молодым дебютантом в истории киевлян в еврокубках. Забарный уступил в этом рейтинге лишь Максиму Ковалю, который в возрасте 17 лет и 251 день дебютировал за "бело-синих" в матче против Аякса в 2010 году.

Топ-3 самых юных игроков замыкает Георгий Цитаишвили, четвертое и пятое место занимают Андрей Шевченко и Сергей Ребров соответственно.

Напомним, подопечные Луческу победили АЗ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0) благодаря голам Родригеса и Шапаренко. В раунде плей-офф, который будет состоять из двух матчей, Динамо встретится с бельгийским Гентом.

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