Динамо – АЗ: соперник киевлян не досчитается двух ключевых игроков в матче Лиги чемпионов
Нидерландские СМИ рассказали хорошие новости для киевского клуба.
Полузащитник АЗ Келвин Стенгс и кого партнер по атакующему звену Усама Идриси рискуют не сыграть в матче ЛЧ против Динамо, сообщает Voetbalprimeur.
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Оба футболиста нидерландского клуба не принимали участия в последних спаррингах АЗ. Также под большим вопросом участие в поединке с киевлянами Йорди Класи, который тоже пропустил последние матчи команды.
Напомним, поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – АЗ состоится в Киеве, стартовый свисток прозвучит в 20:00.
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