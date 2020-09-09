Полузащитник АЗ Келвин Стенгс и кого партнер по атакующему звену Усама Идриси рискуют не сыграть в матче ЛЧ против Динамо, сообщает Voetbalprimeur.

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Оба футболиста нидерландского клуба не принимали участия в последних спаррингах АЗ. Также под большим вопросом участие в поединке с киевлянами Йорди Класи, который тоже пропустил последние матчи команды.

Напомним, поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – АЗ состоится в Киеве, стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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