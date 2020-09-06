"Первое, о чем я подумал: О, круто, нидерландская команда. У меня прекрасные воспоминания об этой стране, поэтому играть против АЗ будет достаточно эмоционально, даже в Украине.

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Но сразу после этого я подумал: Черт, это будет сложно. Потому что все мы знаем силу и качества АЗ. Может быть, не все в Динамо знали об АЗ. Но когда мы узнали, что жеребьевка может свести нас с АЗ, Рапидом и ПАОК, многие ребята и персонал просмотрели всю информацию об этих клубах. Сразу получил много вопросов от одноклубников и тренера Мирчи Луческу.

Что я сказал? Что АЗ отличается от других нидерландских команд. Многие команды в Нидерландах хотят владеть мячом и постоянно атаковать, но они также могут очень хорошо контратаковать.

С тех пор, как я играл в Нидерландах, в команде осталось много игроков. Я – фанат Уссамы Идрисси, мне нравится его манера игры и дриблинг. Он может создать нам проблемы. Мне также очень нравится Мирон Боадю. Действительно большой талант.

Прогноз на матч? Представьте, что я отвечу, что дальше пройдет АЗ. Нет, это сделает Динамо Но это определенно будет нелегко", – цитирует слова Франа Соля нидерландское изданиеVI.

Напомним, уже 15 сентября Динамо будет принимать нидерландский АЗ в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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