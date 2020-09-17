"Что помогло изменить игру Динамо во втором тайме? Мистер указал на ошибки, которые мы делали в первом тайме и подсказал, что делать во втором. Это нам и принесло результат. Мой забитый гол? Вся заслуга Кендзеры. На 90-й минуте не каждый сможет сделать такой рывок и отдать точную передачу.

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АЗ – хорошая команда боевая, много борьбы они нам предложили. Лучшие в их составе - это правый вингер и левый, который вышел на замену. Гент? Знаю, что там играют наши ребята с Украины. Это хорошая команда, которая умеет работать с мячом. Адекватно восприняли надо выходить и играть", – поделился Шапаренко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, подопечные Луческу победили АЗ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0) благодаря голам Родригеса и Шапаренко. В раунде плей-офф, который будет состоять из двух матчей, Динамо встретится с бельгийским Гентом.

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