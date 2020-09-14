"Кто фаворит? Шансы 50 на 50. Динамо и АЗ не так часто встречаются, трудно оценить. Матч может складываться по-разному. Сначала одна команда будет обладать инициативой, потом другая.

Динамо – АЗ: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Помню матч с Мариуполем. Провели тогда хороший поединок, прошли дальше. Поэтому можно сказать, что я доволен выездами в Украину. Идрисси и Стенгс в заявке. По итогам сегодняшней тренировки посмотрим, смогут ли они сыграть, впоследствии примем решение.

Готова ли команда к Лиге чемпионов? Некоторые игроки ездили в национальные сборные, но мы продолжали подготовку к Динамо. Завтра все увидим. О тактике говорить не буду. Повторяю, что у нас впереди еще одна тренировка, поэтому завтра решим, как будем действовать против Динамо. Прогресс у команды заметен, набираем форму. Подключили молодых игроков, они помогают нам готовиться.

Сильные стороны АЗ? У нас сильная линия атаки, квалифицированные креативные исполнители. Мы готовы доминировать. Однако Динамо сильно играет на контратаках, поэтому нам нужно найти баланс. Над этим работаем.

Я не очень слежу за украинским чемпионатом. Трудно сравнить его с Эредивизи. Знаю, что у вас две мощные команды – Шахтер и Динамо борются за чемпионство", – сказал Слот на предматчевой пресс-конференции.

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