"Что в перерыве говорил Мистер? Я не привык рассказывать о том, что происходит в раздевалке. На второй тайм постарались выйти и усилить атаку, больше контролировать мяч и выходить качественно в контратаки. У нас это получилось.

Динамо – АЗ – 2:0 – видео голов и обзор матча

Бывают такие игры, когда ты обороняешся, выбегаешь качественно в контратаку и забиваешь мяч. Это футбол.

Мне в принципе без разницы, где играть, главное, чтобы я играл. Тренер доверил мне эту позицию (центральный защитник – Футбол 24), что очень важно для меня после травмы. Надеюсь, что и дальше буду продолжать выступать", – сказал Миколенко в комментарии Football Hub.

Напомним, в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо на своем поле победило нидерландский АЗ со счетом 2:0. Следующим соперником киевлян будет бельгийский Гент, который одолел австрийский Рапид (2:1).

Динамо с боем переиграло АЗ и вышло в плей-офф квалификации ЛЧ – победа имени Луческу, Жерсона и Шапаренко