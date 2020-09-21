"Есть валидольные матчи, а это был димедрольний. Особенно в первом тайме можно было заснуть. Что АЗ, что Динамо в футбол не играли. Луческу сказал, что команды сыграли в очень тактический футбол, чуть ли не на уровне Моцарта. Мол, не все могут понять его ходы. На самом деле, была скучная игра в первом тайме. Во втором немного оживились, забили гол и пошла игра более-менее на встречных курсах.

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Смущает то, что ты привыкаешь к манере игры Динамо течение долгих лет, вспоминаешь победные матчи, а сейчас создается впечатление, что это не Динамо, а какая-то подмена. Не то, что это критика Луческу, но было ожидаемо, что он изменит стиль. Сколько нужно будет времени на то, чтобы в атаке команда заиграла более ярко, и это было не скучно смотреть?" – поделился Метревели в эфире Великого футбола.

Напомним, подопечные Луческу победили АЗ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0) благодаря голам Родригеса и Шапаренко. В раунде плей-офф, который будет состоять из двух матчей, Динамо встретится с бельгийским Гентом. Первый поединок состоится 23 сентября, начало в 22:00.

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