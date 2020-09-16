"Во втором тайме мы отдали игру под контроль Динамо. Мы не обвиняем Фредрика Мидтше за его ошибку, но стыдно, что нас за это сразу наказали. Но нужно работать над этим на таком уровне.

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Это очень тяжело. У нас была мечта выступать в Лиге чемпионов. Мы, безусловно, имели такую возможность. Разочарование очень велико", – цитирует слова Теуна Копмайнерса Voetbal Primeur.

Напомним, подопечные Луческу победили АЗ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0) благодаря голам Родригеса и Шапаренко. В раунде плей-офф, который будет состоять из двух матчей, Динамо встретится с бельгийским Гентом.

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