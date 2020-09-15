"Судьба путевки в плей-офф раунд Лиги чемпионов решится в одном поединке, поэтому права на ошибку нет ни у одного из соперников. Я знаю, амбиции и возможности Мирчи Луческу, поэтому точно могу сказать, что команда будет биться, не щадя себя. Другое дело, смогут ли игроки выполнить план мистера.

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Главная же проблема у наставника Динамо, это, на мой взгляд, травмы футболистов, поэтому Луческу все еще находится в поиске оптимального состава. Надеюсь, Динамо использует свой шанс и нарушит традиции непопадания в групповой раунд ЛЧ.

Важно, что киевляне сейчас работают на позитиве, даже несмотря на потерю очков в игре с Десной. В чемпионате все еще впереди, а матч с АЗ – только один. Фактор своего поля, даже без болельщиков, должен помочь Динамо достичь успеха. Матч будет интересным и очень сложным для "бело-синих". Киевляне пропустят гол, но я верю, что забить они смогут больше соперника", – цитирует Езерского Команда 1.

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