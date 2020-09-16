"После вчерашней победы у нас всех хорошее настроение, но много времени для радости нет – уже с сегодняшнего дня начнем непосредственную подготовку к следующему матчу чемпионата Украины против ФК Львов.

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Мы изначально планировали так строить игру, поскольку подробно разбирали предыдущие матчи соперника и знали, что, как правило, они особенно хорошо играют в первом тайме – агрессивно, плотно, накрывая соперника. Поэтому в начале нам было непросто.

Кроме того, противостояние состояло всего из одного матча, поэтому цена ошибки была слишком высокой, поэтому до перерыва и мы, и они играли очень осторожно, боясь показывать открытый футбол. А во втором тайме, когда у гостей осталось меньше сил, у нас появились зоны, и мы смогли дважды забить.

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Выступление Караваева и Миколенко на несвойственных позициях? Караваев уже много раз играл на позиции левого защитника. Такие перестановки – решение тренерского штаба. Я бы сказал, что все ребята молодцы, вся команда сыграла хорошо, терпела и в результате достигла важной победы.

Знаю ли что-то о Генте? Нет, знаю только, что там играют наши ребята – футболисты сборной Украины: Яремчук, Безус, Пластун. Буду рад их видеть. Интересно ли сыграть против них? Важно не столько это, сколько то, что мы должны победить и пройти в групповой этап. Для этого необходимо постараться хорошо сыграть на выезде в первом матче и закрепить успех дома в ответном матче", – поделился Буяльский в комментарии официальному сайту Динамо.

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